مبادرة ” ستقف عندي ” تجتاح وسائل التواصل وستتحول إلى مبادرة رسمية

سعيد العجل(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية في التاسعة من مساء امس الاثنين بوستر وهشتاق #ستقف_عندي.. نشرها ناشطين اجتماعيين واعلاميين للحد من مختلف الرسائل السلبية التي تنتشر في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية .

وينوي الناشطين الاجتماعيين والاعلاميين القائمين على المبادرة ترسيم المبادرة تحت مظلة رسمية حكومية قريبا لضمان دعم المسؤولين الذين دائما لا يدخرون جهدا لدعم مثل تلك المبادرات لخدمة المجتمع .

وعلم أيضا ان هناك نية لرفع ملف المبادرة لاحد الجهات الرسمية للنظر في الموافقة عليها ودعمها .

ويتجه القائمون على المبادرة للسعي لنقوية المبادرة ليتم تدشينها من قبل امارات المناطق في وقت واحد ليضعوا بصمة جديدة للحد من السلبيات في وسائل التواصل الاجتماعية .

وعلم أيضا أنه من الناحية المبدأية تم اختيار قيادات لتمثل المبادرة في كل مدينة ومحافظة ومنطقة لتمثل .

ومن ضمن الاستعدادات للمبادرة سيكون هناك برامج تدريبية لهم لتوضيح انواع الرسائل السلبية وكيفية التعامل معها ومع غيرها على نفس سياقها ليستطيع القائد توجيه الاعضاء والعضوات المشاركون في المبادرة وايضا كيف يمكن أن يردون على مرسل الرسالة واقناعه ليس فقط بسلبية الرسالة بل ليكون هو ايضا عضو فعال وينصح غيره بالحوار ليوقف الرسائل السلبية التي تصله .

ويعتقد القائمين على المبادرة ان نجاح المبادرة يعني لهم نقلة نوعية للمواطنين انفسهم نحو تنظيف وسائل التواصل الاجتماعية من كافة السلبيات التي تلحق بهم التذى وتنقل بدون وعي وادراك لتأثيرها السلبي على المجتمع والاسر والافراد والوطن عموما .

قد ابدى عشرات الاعلاميين ونجوم السوسال ميديا اعجابهم بالمبادرة واستعدادهم للمشاركة فيها ودعمهم لكل ما يخدم الدين والمليك والوطن والمجتمع وافراده .