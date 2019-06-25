آل جابر بعد القبض على زعيم داعش: نواجه الإرهاب بقوة

نايف السالم(صدى):

علق السفير محمد آل جابر سفير المملكة في اليمن، على عملية اعتقال زعيم داعش في اليمن من قبل قوات التحالف العربي.

وأكد ” آل جابر ” أن العملية الاحترافية ضد داعش بالقبض على زعيم التنظيم الإرهابي في اليمن، والعمليات التي تنفذها قوات التحالف بقيادة المملكة في مواجهة الميليشات الحوثية الإرهابية تؤكد حزمًا وعزمَا على مواجهة الإرهاب واستعادة الدولة لتحقيق الامن والسلام في اليمن.

وأعلن العقيد ركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ ” أبو أسامة المهاجر ” برفقة عدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

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