وصول جثمان المضيف المتوفي في ” تونس ” إلى مطار أبها

أبها(صدى):

يشهد مطار أبها بعد قليل وصول جثمان المضيف الجوي إبراهيم بن أحمد علي عميش عسيري، قادمًا من تونس.

وتوفى ” عميش ” إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان المضيف إلى محافظة محايل عسير مسقط رأسه، برًّا؛ لتؤدى صلاة الجنازة عليه بمسجد الملك فهد في حي الضرس، ويدفن بمقبرة حي النزهة غدًا الأربعاء.

وكانت الخطوط السعودية قد نشرت في وقت سابق بيانًا لها عبر حسابها في ” تويتر ” ؛ قالت فيه: إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي ” السعودية ” تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.