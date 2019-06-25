رجاء الجداوي: عانيت الفقر كثيرا وكنت ارتدي حذاء ممزقا

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أنها عانت كثيرا من الفقر، قائلة “عندما انقطع حذائي لم يكن معي ما يكفي لشراء حذاء جديد، وقمت بربط حذائي القديم على قدمي، وكنت أتعمد أسير كالعرجاء حتى لا يلاحظ أحد أن الحذاء ممزق “.

واضافت ” رجاء ” خلال لقاء مع برنامج ” السفيرة عزيزة ” ” عندما أصبحت منيكان والجميع أصبح يتحدث عن أناقتي، كنت أتذكر الحذاء المقطوع الذي ظل في قدمي ثلاث أشهر حتى تمكنت من شراء حذاء جديد، وأطالب كل من عانى من الفقر، وأصبح ثري أن يشعر بالفقراء “.

وتابعت: ” هناك الكثير من الفنانات يردن خدمة مصر بأي طريقة من بينهم الفنانة يسرا، سبق وأن ذهبت إلى وزيرة البيئة وقلت لها: وجهونا لخدمة مصر، وهذا سيتضح لكل من رأى إعلان 500 500 وشاهد كمية الحيوية الموجودة به “.

وقالت الفنانة رجاء الجداوي، إنها لا يمكن أن ترفض زيجة رفضًا قاطعًا، مؤكدةً أنها لا تفضل اتباع أساليب العنف مع أبنائها.

وأضافت: مفيش حد بيتغير بعد الجواز، وهيجي في حالة عصبية ويرجع للأصل، حتى اللي بتحط ورنيش اجتماعي وبتقول مامي وبابي لما بتتعصب، بتقول يا مصيبتي “.