” كريري ” مديرا لإدارة كرة القدم في الهلال

ماجد محمد(صدى):

قرر الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ” عبدالله الجربوع ” تعيين قائد الهلال والمنتخب السعودي سابقا ” سعود بن علي کريري ” مديرا لإدارة كرة القدم في النادي، خلفا للمستقيل ” فهد المفرج ” .

وجاء اختيار ” كريري ” الذي يبلغ من العمر 39 عاما؛ بناء على مسيرته الحافلة في الملاعب السعودية، والصفات القيادية التي يتمتع بها.

ساهم في تحقيق المنتخب الوطني بطولتي العرب 2002م، والخليج 2003م، وخاض 133 مباراة دولية مع المنتخب.

وشارك مع المنتخب الوطني الذي تأهل وخاض منافسات كأس العالم 2006م، كما نال إبان تمثيله لفريق الهلال 3 بطولات ” كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد، كأس السوبر ” ، وحقق 10 بطولات مع الفرق التي مثلها طوال مسيرته الاحترافية.