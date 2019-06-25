حالة الغضب تخص ميجان.. الملكة تمنح كيت ما تحبه

لندن(صدى):

بعد حالة الغضب التي انتابت القصر الملكي من تصرفات دوقة ساسيكس ميجان ماركل، سلّمت الملكة إليزابيث مهمة جديدة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وأعطت الملكة، زمام الأمور في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي إل كيت، فيما أكدت التقارير الصحفية أن الدوقة مصورة هاوية حريصة وتحرص دائمًا على إظهار موهبتها خلف الكاميرا في لقطات ملكيّة، حيث تلتقط معظم الصور الرسمية للأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

ودرست تاريخ الفن في جامعة سانت أندرو، حيث قابلت الأمير وليام، كما أبدت مهاراتها في التصوير الفوتوغرافي لأول مرة في عام 2012 عندما شاركت سبع صور من جولة الشرق الأقصى الملكية.

كانت الصور، التي التقطت في بورنيو، مزيجًا من الأسود والأبيض والألوان وتُظهر المناظر الخلابة لأقدم الغابات المطيرة في العالم، معظمهم من الأشجار والنباتات.

وللاحتفال بالدور الجديد، حضرت كيت ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي في كينغستون أبون تيمز، جنوب غرب لندن.