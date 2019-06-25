عصابة تونسية تعتدي على الأطفال جنسيا وتدفعهم للتسول

تونس(صدى):

واصلت السلطات الأمنية التونسية، تحقيقاتها مع عصابة تخصصت في الإتجار في الأطفال واستغلالهم جنسيًا واستخدامهم في التسول.

بدأت الواقعة بالقبض على رجل في الخمسين من عمره بتهمة استغلال الأطفال جنسيًا ودفعهم إلى التسول والإتجار بهم.

وأكدت التحقيقات أنه عثر بمنزل الرجل على 3 أطفال اعتدى عليهم جنسيًا ودفعهم إلى التسول، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال من محافظات أخرى.

ونقلت السلطات المختصة هؤلاءء الأطفال إلى مؤسسة رسمية لرعايتهم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد اكتشاف العصابة التي استغلتهم.

وتدخلت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التي بدورها تابعت الملف عن كثب، مؤكدة أن هناك 3 أطفال تم استغلالهم جنسيًا وإجبارهم على التسول بقيادة تشكيل عصابي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها ستعمل بكل جهد على التصدي لمثل تلك الحالات، مطالبة بضرورة التبليغ عن مثل تلك الوقائع لحماية الأطفال.