كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

واشنطن(صدى):

عاد رواد الفضاء، الأمريكية آن ماكلاين، والكندي دافيد سان-جاك، والروسي أوليغ كونونينكو، إلى الأرض، اليوم الثلاثاء، بعدما أمضوا أكثر من 6 أشهر في محطة الفضاء.

وحطم دافيد سان-جاك الرقم القياسي لأطول فترة يمضيها كندي في الفضاء مع 204 أيام مقابل 187 لمواطنه روبرت ثيرسك، حيث انضم إليهم في المحطة في مارس اليكسي أوفنشينين، والأمريكيان نيك هايغ، وكريستينا كوخ.

وستمضي هذه الأخيرة حوالي 11 شهرًا في المحطة لتحطم بذلك المدة القياسية لأطول إقامة في الفضاء من قبل امرأة على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية في أبريل.