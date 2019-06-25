عمر النشوان يهاجم داوود الشريان.. ويؤكد: تلقيت تهديدات بالأهل والعرض

علي القحطاني(صدى):

هاجم الإعلامي المعتزل عمر النشوان، الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال ” النشوان ” إنه لن يُغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.

وكشف أنه تلقى تهديدات بأهله وعرضه، داعيًا الله أن يقطع رزق الشريان مثلما قطع رزقه.

وقال: ” ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي ” .

يذكر أن عمر النشوان، كان قد أعلن اعتزاله الإعلام نهائيًا، قبل أيام.

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