عمر النشوان يهاجم داوود الشريان.. ويؤكد: تلقيت تهديدات بالأهل والعرض
هاجم الإعلامي المعتزل عمر النشوان، الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وقال ” النشوان ” إنه لن يُغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.
وكشف أنه تلقى تهديدات بأهله وعرضه، داعيًا الله أن يقطع رزق الشريان مثلما قطع رزقه.
وقال: ” ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي ” .
يذكر أن عمر النشوان، كان قد أعلن اعتزاله الإعلام نهائيًا، قبل أيام.
اقرأ أيضًا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76344 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينك .. ارفع صوتك ,,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 3 ساعات
كلش الا هالعلم الاعراض خط احمر
نجن في زمن اصبح فيه الاذناب رؤس
لكن الايام دول
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 3 ساعات
يا عمر الكلام ذى كبير
إما ان تتجة للجهات الأمنية وتثبت كلامك او تعض على شحمة وتبلع العافية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5585 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصدقك يا عمر بس مو بالكلام تأخذ حقك هات اثباتك و قدم شكوي و ان شاء الله القضاء ينصفك و قبلك رحل خالد المدخلي و فايز المالكي اللي للان ما اخذ حقة من الشريان
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان كانك مظلوم الله ينصرك على الشريان واذا انت ظالمه الله بينصره عليك
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 2 ساعتين
وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا .
متابع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
ويش ترجي من اعلامييننا الا شوفة النفس والاستفحال علينا ويخرسون عن اعداء البلد الذين يهاجمون استقرارنا وامننا ليل نهار ولا نجد الا هواة يردون عليهم بمجهودات شخصية امثال الامير عبد الرحمن بن مساعد وابطال تويتر واليوتيوب
بينما ربعنا يستلمون الالاف لكي يرجعونا لايام سميرة توفيق وانتقاد القيم واثارة الفتن