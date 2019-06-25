معلومات طبية خاطئة.. ارتفاع الكوليسترول يسبب تنميل في الرأس

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن عدة معلومات صحية خاطئة منتشرة بين عدد كبير من الناس.

وأوضح ” النمر ” في تصريحات له، أن ارتفاع الكوليسترول لا يسبب تنميل في الرأس، إذ ينتشر بين الناس معلومة خاطئة تقول إن الكوليسترول لحظة ارتفاعه يسبب تنميل في الرأس.

وأضاف أنه من المعلومات الخاطئة أيضَا، أن المعدة إذ امتلأت تضغط على الشريان التاجي وتسبب ألم في القلب، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أن تناول الكحول ” الخمر ” من أسباب ضعف عضلة القلب المشهورة دوليًا.

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