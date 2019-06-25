أدبي الشمالية ينظم دورة فى التصوير الفوتوغرافي بمحافظة طريف

فاطمه الرويلي(صدى):

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ممثلاً في اللجنة الثقافية بمحافظة طريف دورة فى التصوير الفوتوغرافي للمصور المبدع محمد بن عبدالعزيز السعوي.

وهي ضمن برنامج (أيام ثقافية) والتي ينفذها النادي بالمحافظة والتي ستقام في قاعة الأهالي .

وصف الدورة :

دورة التصوير الفوتوغرافي صممت خصيصا للمبتدئين في مجال التصوير الفوتوغرافي

لمن هذه الدورة :

– للمبتدئين أو متوسطي الخبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

– للراغبين بالعمل كمصورين مستقلين.

– للباحثين عن عمل في مجال التصوير الفوتوغرافي.

أساسيات التصوير الفوتوغرافي وأنواعه :

– أنواع الكاميرات.

– أنواع العدسات واستخداماتها.

– أوضاع التصوير (الأوضاع التلقائية – الأوضاع الاحترافية)

– خاصية التركيز في الكاميرا (Focus).

– قاعدة التعريض الضوئي أو مثلث التعريض (Exposure Triangle).

– القواعد الذهبية للصورة الناجحة.

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