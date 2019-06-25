بالصور.. ” بي إم دبليو ” تطرح نسخة إختبارية لسيارتها الكهربائية الجديدة

برلين(صدى):

أصدرت شركة السيارات العالمية بي إم دبليو، طراز اختباري لسيارة جديدة تحمل اسم ” Vision M Next Concept ”، لتواصل الشركة العالمية طرح السيارات الكهربائية لتؤكد أنها المستقبل.

بدأت الشركة في فكرة إصدار سيارة كهربائية جديدة، بعد نجاح التجربة في عام 2014 بطرح طراز ” i8 ” ، وأظهرت نجاحًا كبيرًا، لكن صلاحيتها قاربت على الإنتهاء في الوقت الحالي وكان من الضروري طرح طراز جديد.

وتتميز السيارة الجديد بلغة هندسية باسم ” D+ACES ” ، وهو اختصار لخمسة محاور وهم التصميم والذاتية والقيادة والطاقة الكهربائية والخدمات، لتؤكد أن هذا الاختبار سيتمتع بعدة مزايا تفوق السيارات السابقة.

وأشارت الشركة العالمية أن السيارة ستجمع في الشكل بين الماضي والمستقبل، حيث استعانت بنظام الأضواء الخلفية الذي ظهر عام 1972، بالإضافة لتقسيم الزجاج الخلفي إلى 3 أجزاء مثل السيارات القديمة.

كما تتمتع أبواب السيارة بميزة الفتح عن طريق التعرف على الوجه، حيث تعمل الأبواب بنظام أجنحة النورس، بالإضافة لوجود شاشة عرض زجاجية منحنية في الوسط من الداخل، وعدادات إلكترونية أنيقة، وعجلة قيادة بنظام مستقبلي مزود بزر لتشغيل السيارة ببصمة يد السائق مما يستحيل سرقتها.

أما عن كفاءة السيارة، تستطيع الوصول إلى 100 كلم/ س خلال 3 ثواني فقط، بالإضافة لمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بقوة 600 حصان، وتبلغ السرعة القصوى 300 كلم/ س.

ويعد ذلك النموذج إختباري فقط لم يصل بعد لمرحلة الإنتاج، لكنه يؤكد أن بي إم دبليو تواصل الابتكار والإبداع.

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