بطولة أمم إفريقيا 2019.. تشابه ملابس الكاميرون وغينيا يثير السخرية

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة منتخب الكاميرون وغينيا في إطار دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019 جدلًا.

وأٌثيرت حالة من الغضب بين جماهير المنتخبين؛ على خلفية تقارب زي المنتخبين، مما تسبب في حالة من صعوبة مشاهدة المباراة، إضافة إلى سخرية البعض الأخر.

وانتهت المباراة بين الكاميران وغينيا بفوز الكاميراون 2 مقابل لاشيء.

وارتدى ومنتخب الكاميرون القميص الأخضر والشورت الأحمر، فيما ارتدى لاعبو غينيا العكس، وهو ما أصاب المشاهدين بالاستغراب وكيف سمح الحكم للاعبين بارتداء قمصان وشورتات متقاربة بهذا الشكل.