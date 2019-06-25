من جديد.. جندي إسرائيلي ينتحر بإطلاق الرصاص على رأسه

وكالات(صدى):

أقدم جندي إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء على الانتحار بعد أن أطق الرصاص على نفسه عند السياج الأمني، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي هذا الصدد أوضح موقع ” مفزاك لايف ” العبريّ، أن الجندي أطلق الرصاص على رأسه بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وفشلت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان في إنقاذ حياة الجندي.

ولا تعتبر هذه الحالة الأولى لانتحار جنود في صفوف الجيش الإسرائيلي المُحتل ، وذلك على خلفية الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون والتي تدفعهم إلى الانتحار.