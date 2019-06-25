من جديد.. جندي إسرائيلي ينتحر بإطلاق الرصاص على رأسه
أقدم جندي إسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء على الانتحار بعد أن أطق الرصاص على نفسه عند السياج الأمني، بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وفي هذا الصدد أوضح موقع ” مفزاك لايف ” العبريّ، أن الجندي أطلق الرصاص على رأسه بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.
وفشلت الفرق الطبية التي وصلت إلى المكان في إنقاذ حياة الجندي.
ولا تعتبر هذه الحالة الأولى لانتحار جنود في صفوف الجيش الإسرائيلي المُحتل ، وذلك على خلفية الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجنود الإسرائيليون والتي تدفعهم إلى الانتحار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا من ظلمهم لاهل فلسطين المساكين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76344 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم زد قتلاهم وخيب آمالهم .. آمين ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12703 ] نشر منذ 3 ساعات
عقبال باقي الصهاينة ومعاهم صهاينة (العرب)
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من دون صهيون (بذّتنا) صهاينا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5585 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا رب كثر من إنتحار جنودهم و ياليت واحد يقتل النتن ياهو و ينتحر بعدها