صور ولي العهد تزين أبراج سيول بكوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

زينت صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبراج سيول في كوريا الجنوبية استعدادًا لزيارته.

ووصل سمو ولي العهد اليوم الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية وسط حفاوة من جانب كوريا، حيث من المقرر أن يتم بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون.