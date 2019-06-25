  • الثلاثاء 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صور ولي العهد تزين أبراج سيول بكوريا الجنوبية

صور ولي العهد تزين أبراج سيول بكوريا الجنوبية

صور ولي العهد تزين أبراج سيول بكوريا الجنوبية
نايف السالم(صدى):

زينت صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبراج سيول في كوريا الجنوبية استعدادًا لزيارته.

ووصل سمو ولي العهد اليوم الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية وسط حفاوة من جانب كوريا، حيث من المقرر أن يتم بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يجعل كل طريق تسلكه ميسر الى كل خير وبعيد عن كل شر وفيه منفعه للاسلام والمسلمين

[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 3 ساعات

إذا لم يحتفي كل مكان يطئة MBS فبمن يحتفي غيرة ويستحق الحفاوة

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 ساعات

موفق مسدد وابشر بمايسرك ياغالي وترجع لنا بالسلامه

[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين

………………..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *