صور ولي العهد تزين أبراج سيول بكوريا الجنوبية
زينت صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبراج سيول في كوريا الجنوبية استعدادًا لزيارته.
ووصل سمو ولي العهد اليوم الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية وسط حفاوة من جانب كوريا، حيث من المقرر أن يتم بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجعل كل طريق تسلكه ميسر الى كل خير وبعيد عن كل شر وفيه منفعه للاسلام والمسلمين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2887 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا لم يحتفي كل مكان يطئة MBS فبمن يحتفي غيرة ويستحق الحفاوة
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 ساعات
موفق مسدد وابشر بمايسرك ياغالي وترجع لنا بالسلامه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 698 ] نشر منذ 2 ساعتين
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