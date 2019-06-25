استمرار البحث عن فتاة حي الجزيرة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تواصل الجهات الأمنية وفرق البحث التطوعية، البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة من حي الجزيرة في مدينة الرياض، وذلك الجمعة الماضية.

وخرجت الفتاة بمفردها ليلًا، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، فيما قامت أسرة الفتاة بتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية بعد اختفائها وبدأت عمليات البحث عنها.

وأطلق مغردون وسم ” مفقودة حي الجزيرة الرياض ” ، إذ أوضحوا فيه أنها تبلغ 17 عامًا من العمر.

وأشار ذو الفتاة، إلى أنها أنها متوسطة الطول؛ ليست بنحيفة ولا سمينة، وتدرس بالصف الثاني الثانوي.