ياسمين نيار تفضح محمد السبكي وتؤكد حملها منه
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار تسجيل صوتي للفنانة الجزائرية ياسمين نيار تؤكد زواجها من المنتج المصري محمد السبكي.
وأعربت ” نيار ” في التسجيل الصوتي، عن حبها لـ ” السبكي ” الذي بادلها بذلك – على حد قولها -، مشيرة إلى أنها أقامت علاقة معه في منزله وأنها حامل منه في الوقت الحالي.
وأضافت الفنانة الجزائرية أنها ستلجأ للقضاء المصري لإثبات زواجها من ” السبكي ” ، بعدما رفض الاعتراف بالجنين مؤخرًا، وشعرت بنوايا الغدر من خلاله.
وأكدت أنها تمتلك الأدلة التي تثبت زواجها من المنتج المصري، بالإضافة لبعض الشهود من الشخصيات المشهورة في مصر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
عليك به
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5585 ] نشر منذ 2 ساعتين
اثيتي حقك وربنا معاكي