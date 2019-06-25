ياسمين نيار تفضح محمد السبكي وتؤكد حملها منه

القاهرة(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار تسجيل صوتي للفنانة الجزائرية ياسمين نيار تؤكد زواجها من المنتج المصري محمد السبكي.

وأعربت ” نيار ” في التسجيل الصوتي، عن حبها لـ ” السبكي ” الذي بادلها بذلك – على حد قولها -، مشيرة إلى أنها أقامت علاقة معه في منزله وأنها حامل منه في الوقت الحالي.

وأضافت الفنانة الجزائرية أنها ستلجأ للقضاء المصري لإثبات زواجها من ” السبكي ” ، بعدما رفض الاعتراف بالجنين مؤخرًا، وشعرت بنوايا الغدر من خلاله.

وأكدت أنها تمتلك الأدلة التي تثبت زواجها من المنتج المصري، بالإضافة لبعض الشهود من الشخصيات المشهورة في مصر.