نشر : منذ 5 ساعات 1٬570 1 فيديوهات متنوعة أسطورة نادي النصر ماجد عبدالله يتحدث عن لاعب الهلال يوسف الثنيان
متقاعد على قيد الحياة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكل امانه كنا اذا مانشاهدماجد مع المنتخب نحزن كونه يعطي حماس مع المنتخب السعودي وكذالك الفريق الخصم اذا مايلعب ماجد تلك المبارة يحس ان المباراة مالها طعم .علما انه في وقته كان لعيبه في المنتخب والاندية نجوم كثيرين اماالآن لا يوجد اي نجم لا في الدفاع او الهجوم او الوسط مثل اللعيبه السابقين ولا ننسى النعيمة عندما يسجل ماجد اي هدف مع المنخب يحب رأس ماجد انا شهد انه في قمة الآخلاق………..