الشهيد ” اليزيدي ” يقدم روحه فداءًا للوطن في الحد الجنوبي
قدّم الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)، روحه فداءًا للوطن، إذ استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي.
ويُنتظر أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات المقبلة إلى محافظة الليث مسقط رأسه، فيما ستؤدّى عليه الصلاة بالليث فجر الغد، وسيُدفن في مقبرة الليث.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمة ويتقبله شهيد
ويحفظ رجال امننا ويحفظ بلادنا وديننا وامننا وخيرات بلدنا من كل حاسد وحاقد وفاسد
حسبنا الله ونعم الوكيل في الحوثي ومن عاونه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76344 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء اهله وذويه .. آمين ,,
,, اللهم انصر جنودنا وسدد رميهم واهلك عدوهم وارددهم لاهاليهم سالمين .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41355 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41355 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 4 ساعات
واليمنين قاعدين في الخير واكل اقتصاد البلاد وبقوة ولهم ميزات ماهي لغيرهم فهنيئا للسعودية بهم فهم رجالها … رحمك الله ياايوب اليزيدي واسكنك الفردوس الأعلى وجعل قاتلك لايتم يومه اوغده الا وهو ممزق الاشلاء ..آمين ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 3 ساعات
رحم الله كل روح استشهدت فداء لهذا الوطن ..اللهم اجعلهم من الشهداء اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم .اللهم اخلفهم في اهليهم خير .واجعلهم من الشفعاء عندك فيمن يحبون ..
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حسبنا الله ونعم الوكيل ..تناقضات لايفهم منتهاها.ابطال على الحد يقتلون وقذايف تطال جنوب المملكة .
والله المستعان ..
والمشكى الى الله ..