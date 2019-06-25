الشهيد ” اليزيدي ” يقدم روحه فداءًا للوطن في الحد الجنوبي

حامد العمري (صدى):

قدّم الجندي أيوب بن عبدالكريم بن عبدالرحيم اليزيدي (22 عاماً)، روحه فداءًا للوطن، إذ استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي.

ويُنتظر أن يصل جثمان الشهيد خلال الساعات المقبلة إلى محافظة الليث مسقط رأسه، فيما ستؤدّى عليه الصلاة بالليث فجر الغد، وسيُدفن في مقبرة الليث.