ثورة في كرة القدم النسائية.. راتب ميسي ضعف رواتب 1693 لاعبة

ماجد محمد(صدى):

أثارت منظمة الأمم المتحدة، ثورة في عالم كرة القدم النسائية، وذلك لمساواتهم في الرواتب بالرجال، نظرًا للفارق الكبير بينهما.

وضربت المنظمة المثل بليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والتي أكدت أنه يحصل على راتب سنوي يبلغ ضعف إجمالي رواتب 1693 لاعبة من الدوريات السبع الكبرى.

ورسم الحساب الرسمي الخاص بالأمم المتحدة عبر ” تويتر ” ، كاريكاتير يوضح الفارق بين كرة القدم النسائية والرجال، حيث أوضحت ذلك من خلال ملعب كرة قدم نصفه ليونيل ميسي والنصف الآخر لاعبات كثيرات كأنعم 1693 لاعبة.

وأشارت المنظمة إلى أن ليونيل ميسي يحصل على 84 مليون دولار سنويًا، بينما تحصل 1693 لاعبة على 42.6 مليون دولار سنويًا.

وأكملت المنظمة أن هناك تمييز واضح بين الجنسين في كرة القدم، داعية إلى ضرورة المساواة بين الرجال والنساء ودعم المرأة في كافة المؤسسات.

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