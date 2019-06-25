وظائف شاغرة في شركة مراكز الاتصال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض بعقد عمل مؤقت لمدد تتراوح بين شهر إلى شهرين.

وأوضحت أن الوظائف في مجال خدمة العملاء بمسمى ” ممثل / ممثلة تجارب عملاء ” .

واشترطت الشركة في المتقدم: العمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، مهارات تواصل ممتازة، مهارات الانصات، مهارات مايكروسوفت أوفيس (سرعة كتابة، ومهارات بحث واستخراج المعلومات)، مهارات تحليلية، مهارات حل المشاكل، الإلمام بمهارات خدمة العملاء عبر الهاتف، المرونة للعمل في نوبات متغيرة.

وعن طبيعة العمل، أوضحت أنه ثمان ساعات عمل يومياً، خمسه أيام عمل في الأسبوع (يومين إجازة اسبوعية)، أوقات عمل مجدولة آلياً ومتغيره (مرنه)، مكافأة مقطوعة قدرها (3000) ريال سعودي، توفير متطلبات العمل من قبل الشركة، تدريب قبل الالتحاق بالعمل ويتم صرف مكافأة التدريب بعد انتهاء مدة العمل المطلوبة.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي هنــــــا .