المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ في هذه الحالة يعد مخالفة
حذر المرور، اليوم الثلاثاء، السائقين والسائقات من استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة، وذلك حفاظًا على سلام الجميع.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.
وفي وقت سابق أكد المرور على أن عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية يعد مخالفة مرورية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76344 ] نشر منذ 5 ساعات
تمام ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
نووك يا راعي الفيديو
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41355 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41355 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41355 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
ابو نواس[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 4 ساعات
المرور يتفنن في البحث عن اي وضع ليعتبره مخالفه …ربما مستقبلا اذا مريت من امام مبنى المرور يجب ان تبتسم واذا لم تفعل تعد مخالفه …وين المرور من قيادة المتهورين؟وين المرور من تنظيم السير في الطرق الي لايوجد بها اشارات او بها اصلاحات وتحويلات ؟ وين المرزر من حادث بسيط لا يتعدى اصلاح السيارة مائة ريال او لاتكاد تذكر الصدمه فيتم الوقوف وتسبيب زحمه شدؤدة لمئات السيارات وفي وقت الذروة …اهتموا ..
صراحه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
يا ليت تعملون في حل زحمات الرياض مثل ما تعملون في فنون المخالفات
qlq[ عدد التعليقات: 5189 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
ابدو براعي الفيديو