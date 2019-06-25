المرور: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ في هذه الحالة يعد مخالفة

عادل الحربي(صدى):

حذر المرور، اليوم الثلاثاء، السائقين والسائقات من استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة، وذلك حفاظًا على سلام الجميع.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية.

وفي وقت سابق أكد المرور على أن عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية يعد مخالفة مرورية.