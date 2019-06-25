جاريد كوشنر في افتتاح ورشة البحرين: ليست صفقة وإنما ” فرصة القرن “

المنامة(صدى):

افتتح جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، مساء اليوم، ورشة السلام من أجل الازدهار في المنامة، مؤكدًا أن ” هذه الورشة ليست صفقة القرن بل فرصة القرن ” .

وقال كوشنر في كلمته: ” الخطة الشاملة التي أعددناها ساهم فيها خبراء من كافة أنحاء العالم ” .

وأضاف: ” نعمل لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ” .

وأكد أن الخطة المطروحة تخلق مليون فرصة عمل على الأقل للفلسطينيين، مشددًا على العس لخطة مدعومة دوليًا للرخاء الاقتصادي في المنطقة، موضحا أن الطريق الاقتصادي هو الذي سيساعد في حل الأزمة.