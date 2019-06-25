هدف فراس البريكان يحتل المركز الثاني في أجمل أهداف مونديال بولندا (فيديو)
فاز هدف لاعب الأخضر ونادي النصر فراس البريكان بالمركز الثاني في قائمة أجمل أهداف كأس العالم تحت 20 سنة .
وأحرز لاعب النصر الشاب هدفه الأجمل خلال مباراة الأخضر في مواجهة بنما في إطار البطولة.
وأقيم كأس العالم تحت 20 سنة هذا العام في بولندا، وهي بطولة تٌقام كل عامين .
هدف السعودي 🇸🇦 فراس البريكان فاز بالمركز الثاني كأجمل أهداف كأس العالم تحت 20 سنة #بولندا2019 FIFA ⚽️🇵🇱🏆
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— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) June 25, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 57 دقيقة
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