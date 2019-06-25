هدف فراس البريكان يحتل المركز الثاني في أجمل أهداف مونديال بولندا (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

فاز هدف لاعب الأخضر ونادي النصر فراس البريكان بالمركز الثاني في قائمة أجمل أهداف كأس العالم تحت 20 سنة .

وأحرز لاعب النصر الشاب هدفه الأجمل خلال مباراة الأخضر في مواجهة بنما في إطار البطولة.

وأقيم كأس العالم تحت 20 سنة هذا العام في بولندا، وهي بطولة تٌقام كل عامين .