  • الثلاثاء 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. هدف فراس البريكان يحتل المركز الثاني في أجمل أهداف مونديال بولندا (فيديو)

هدف فراس البريكان يحتل المركز الثاني في أجمل أهداف مونديال بولندا (فيديو)

هدف فراس البريكان يحتل المركز الثاني في أجمل أهداف مونديال بولندا (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

فاز هدف لاعب الأخضر ونادي النصر فراس البريكان بالمركز الثاني في قائمة أجمل أهداف كأس العالم تحت 20 سنة .

وأحرز لاعب النصر الشاب هدفه الأجمل خلال مباراة الأخضر في مواجهة بنما في إطار البطولة.

وأقيم كأس العالم تحت 20 سنة هذا العام في بولندا، وهي بطولة تٌقام كل عامين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 57 دقيقة

يستاهل العالمي ابن العالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *