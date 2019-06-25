ماجد محمد(صدى):

دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة بين عامي 2021-2024، في دولة الإمارات .

وأوضح الاتحاد أن العطاء يتضمن الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويشمل أيضا : مسابقات الأندية، دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بقية البطولات الكبرى التابعة للاتحاد القاري، مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولات كرة الصالات.

وقال البيان : ” ستكون عملية بيع الحقوق مفتوحة أمام الشبكات التلفزيونية والإعلامية القادرة على تشفير بثها أو جعله محدودًا داخل الإمارات فقط، وأن يكون من حقها قانونًا تشغيل الخدمات التلفزيونية في الإمارات و/أو توزيع المحتوى السمعي والبصري في الإمارات العربية المتحدة “.

وعن الشروط قال : ” التمتع بالقدرة والترخيص اللازمين لتقديم خدمات الإنتاج التلفزيوني المباشر لجميع مباريات الاتحاد الآسيوي التي تجري في الإمارات “.

وتابع : ” يرجى من الأطراف المهتمة التي ترغب بالمشاركة في عملية البيع تقديم عطاءاتها حتى الثاني من يوليو/ تموز المقبل، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى الاتحاد “.

ومن المقرر أن ينهي طرح بيع حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي في الإمارات، أزمة احتكار شبكة بي إن سبورت القطرية.