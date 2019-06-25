مطار نيوم.. نافذة جديدة على البحر الأحمر وأهم المطارات في الشرق الأوسط

علي القحطاني(صدى):

يُعد مطار نيوم واحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيًا نظرًا لوقوعه على حدود 3 دول هي ” المملكة – الأردن – مصر “.

ويهدف المطار إلى دعم مشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث به 6 مواقف للطائرات ويبلغ طول المدرج 3.757متر، و4 كاونترات للجوازات.

كما يحتوي على 6 كاونترات لتسجيل المسافرين، حيث أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات 100 سيارة.

ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول جوًا إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى، حيث يأتي إنشاء مطار خليج نيوم تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ورؤية الهيئة العامة للطيران المدني.

ويذكر أنه تم افتتاح المطار اليوم وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز ” NUM “.