كاشيما و جوانزو إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

نجح نادي جوانزو إيفرجراند الصيني في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح على شاندونغ لونينغ اليوم الثلاثاء .

وتساوى الفريقان في الأهداف بعد أن فاز لونينغ 3-2 بعد وقت إضافي على ملعبه بعد فوز جوانزو 2-1 في ذهاب دور 16.

وشهد الوقت الأصلي تفوق لونينغ 2-1 حيث تقدم البرازيلي باولينيو لجوانزو في الدقيقة 13 ثم رد أصحاب الضيافة بهدفين متتاليين عبر جو هايبين والبلجيكي مروان فيلايني في الدقيقتين 62 و70.

وبعد التعادل في مجموع الذهاب والإياب انتقل الفريقان إلى وقت إضافي من شوطين.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيخح بعد أن عزز لونينغ تقدمه بهدف ثالث عبر ليو جونشواي لكن باولينيو قلص الفارق للضيوف .

وعلى جانب أخر تأهل كاشيما بطل النسخة الماضية رغم خسارته خارج ملعبه 3-2 أمام منافسه المحلي سانفريس هيروشيما الذي عانى من طرد حارسه هيروتسوجو ناكاباياشي في آخر ربع ساعة، حيث فاز كاشيما في مواجهة الذهاب على أرضه بهدف وحيد.