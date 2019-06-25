الهلال الأحمر يشارك في احتفال افتتاح مهرجان صيف الباحة 40

سعيد العجل(صدى):

شارك فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه الباحة ممثلاً بالشؤون الاسعافية باحتفال افتتاح مهرجان صيف الباحة 40

برعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة

والمقام بمسرح القرية التراثية بمراوه.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي الاستاذ عماد منسي الزهراني بمشاركة الفرع بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية عبدالله شرف الزهراني بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بداً من دوار الشهداء مروراً بمنتزه الامير حسام بالقيم الى غابة رغدان الى موقع الاحتفال.

وتواجد القيادة الميدانية وخمس فرق اسعافية 25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.

وتاتي مشاركة الهلال الاحمر ضمن جهودها الدائمة وتواجدها المستمر.