” كراني ” يحذر: الرياض في أحضان الموجة الساخنة

حمود العنزي(صدى):

أعلن خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض وبعض مناطق المملكة بداية من يوم الخميس، محذرًا من موجة حارة جدًا.

وأكد ” كراني ” في تصريحات له، أن الموجة الحارة جدًا ستصل إلى الرياض مع نهاية يوم غد الأربعاء وبداية يوم الخميس، إذ ستصل درجة الحرارة العظمى في الظل ما بين 47 و50 درجة مئوية.

وقال ” بعون الله مع نهاية يوم الغد الأربعاء وبداية الخميس يبدأ التحرك الملموس لمحور الكتلة الساخنة في إتجاه العاصمة الرياض بعد مروره على عفيف، الدوادمي، كما يغطي أجواء المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي..بحرارة عظمى ما بين 47_50 مئوية في الظل وبالطبع تتخطى 55 م تحت أشعة الشمس “.

كما وجه عدة نصائح إلى المواطنين والمقيمين لعدم التعرض لخطر بسبب هذه الموجة الحارة، مشيرًا إلى أنه يجب الإكثار من شرب الماء، والاستعانة بالمظلة، معبرًا عن هذه الحالة الجوية ” الرياض في أحضان الكتلة الساخنة “.

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