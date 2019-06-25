عبدالرحمن الحلافي.. رئيس النصر المنتظر

ماجد محمد(صدى):

تلقى عضو شرف نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، عددًا كبيرًا من الطلبات ليتولى رئاسة مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه خلال اليومين الماضيين الفترة الثالثة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر، دون أن يتقدم أحد لشغل المنصب.

ومن المنتظر أن يعلن الحلافي، عن قراره النهائي بتولي الرئاسة من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

الحلافي هو رئيس مجموعة عبدالرحمن بن سلمان للعقارات، و رئيس مجلس إدارة قناة ” لاين سبورت “ ، كما كان رئيسا للاتحاد السعودي لكرة اليد بين عامي 2011 و2012 ونائبا لرئيس الاتحاد ذاته حتى 2011، ورئيسا للجنة الأولمبية لكرة اليد، كما شغل عضوية مجلس إدارة وترأس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لكرة اليد.