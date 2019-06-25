روان بن حسين تنهار من البكاء: ” أشهر بالوحدة “

خالد الظفيري(صدى):

أثارت روان بن حسين الفاشينيستا تعاطف الجمهور بعد أن دخلت في نوبة بكاء أثناء تسجيلها مقطع فيديو تحدثت فيه عن أهلها.

وأعربت روان عن حزنها الشديد لأنها تشتاق إلى أسرتها إلا أنها تعيش في وحدة، لافتة إلى أنها تتمنى أن تعود إلى الوراء لكي تزعجها شقيقتها وتتشاجر معها ولتطلب من والدتها أن تحضر لها الخبز بالجبنة.

وقالت إن تناولها خبز أمها أفضل من كل الأطعمة تأكله في أفخم مطاعم العاصمة الفرنسية باريس.

وتعاطف معها الجمهور، ووصل عدد المشاهدات على أحدها إلى أكثر من103 آلاف.