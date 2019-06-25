شاب أنقذ فتاة من الاختطاف.. فبركة قصة للشهرة عن فتاة معاقة (فيديو)

القاهرة(صدى):

انتشرت قصة مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، عن قيام شاب بإنقاذ فتاة بعدما رآها مخدّرة ومختطفة من قبل شابين آخرين.

وضجت مواقع التواصل، ببطولة الشاب منقذ الفتاة، ليتم الكشف عن بعد ذلك عن فبركة القصة وأن الحقيقة هي أن هذه الفتاة هي شقيقة الشابين وتعاني من الإعاقة.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، قال شاب يدعى علاء محمود: دي أختي ميار وده أخويا مروان الثالث اللي كان راكب معانا ” ، مضيفًا : ” اختصار الحكاية عشان فيه ناس كتير سألت، ميار أختي عندها إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها مركز الإعداد في منطقة الخشب بالإسكندرية، وأخويا مروان راكب ورايا عشان يسندها ومتقعش مش أكتر ” .

وتابع عن الصورة المنشورة : ” هو خد صورة لينا وأنا ماخدتش بالي إنه بيصور ونزلها على الصفحات إنه قدر ينقذها وكلم أمين شرطة وإني جايبها من الزقازيق وهو منزل صورة واحدة غير ميار ” .

وأكد أن هذا الشخص مريض ويريد الشهرة، مختتمًا: ” أنا في طريقي إلى قسم شرطة الجمرك في الإسكندرية لتحرير محضر ضد الشاب مفبرك القصة، بعد أن تواصل معه الأخير من خلال رسائل لإيضاح الأمر بعد نشر القصة المفبركة على السوشيال ميديا، ليتهمه الأول في محضر رسمي بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته ” .