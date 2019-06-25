كومباني يبدأ مهمة إعادة أندرلخت البلجيكي إلى القمة: ” انا طالب جيد “

نواف السالم(صدى):

شارك فينسن كومباني التدريب مع أندرلخت، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه لا يعتبر نفسه بيب غوارديولا ولكن يمكن للنادي البلجيكي أن يعتبره طالبًا تعلم الكثير من كرة القدم.

وعقد مدافع بلجيكا السابق أول مؤتمر صحفي له في ثاني يوم بالمنصب بعد أن أنهى مشواره مع مانشستر سيتي ليعود لناديه الأول كلاعب ومدرب في نفس الوقت.

وقال : ” الأمر يشبه الذهاب إلى الجامعة كل يوم. شرح غوارديولا كل شيء بوضوح وأنا تعلمت الكثير منه.

وأضاف : ” أنا لست غوارديولا بأي شكل لكي أكون واضحًا ولكنني طالب جيد “ .