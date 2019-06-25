  • الثلاثاء 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” سكني ” يوفر 100 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

بالفيديو.. ” سكني ” يوفر 100 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال

بالفيديو.. ” سكني ” يوفر 100 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال
عادل الحربي(صدى):

توفر مشاريع برنامج ” سكني ” التابع لوزارة الإسكان، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ في مختلفة مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الإسكان في مقطع فيديو لها، إن الوحدات السكنية من “سكني” يتم تنفيذها بالتعاون مع الفطاع الخاص، وبأسعار واقعية مع إمكانية التقسيط.

وأوضحت أن أسعار الوحدات السكنية تتراوح ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال في مختلف مناطق المملكة، إذ تشمل كل منطقة على عدد مشاريع معين بأسعار خاصة.

ويمكنك الإطلاع على كافة تفاصيل المشاريع وأسعارها من خلال مقطع الفيديو التالي:

اقرأ أيضًا:

موعد إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *