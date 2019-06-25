  • الثلاثاء 25

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. اقتراب حليمة بولند من أحضان طبيب يثير الجدل (فيديو)

اقتراب حليمة بولند من أحضان طبيب يثير الجدل (فيديو)

اقتراب حليمة بولند من أحضان طبيب يثير الجدل (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية حليمة بولند من جديد الجدل بعد ظهورها في فيديو بجانب أحد الأطباء.

وتسبب الفيديو في جدل بسبب وضعية ” بولند ” حيث كانت قريبة جدًا من أحضان الطبيب وهو ما أثار غضب بعض الجماهير، على الرغم من أنها كانت تحاول هي والطبيب الظهور فقط في كاميرا التلفون المحمول.

ومما كتبه هؤلاء: ” والدكتور شفيه لازق فيها؟ ” و ” يبعد شوي ماباقي شي ويبوسها ” و ” نظراتك يا الطيب وين؟ ” و ” لايفوتكم نظرات الدكتور لها “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 5 ساعات

رخيصه ولحمها رخيص وش تحترون من هالاشكال الساقطه

[ عدد التعليقات: 13567 ] نشر منذ 4 ساعات

من رضت بالانحلال ترضى بغيره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *