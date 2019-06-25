اقتراب حليمة بولند من أحضان طبيب يثير الجدل (فيديو)
أثارت الإعلامية حليمة بولند من جديد الجدل بعد ظهورها في فيديو بجانب أحد الأطباء.
وتسبب الفيديو في جدل بسبب وضعية ” بولند ” حيث كانت قريبة جدًا من أحضان الطبيب وهو ما أثار غضب بعض الجماهير، على الرغم من أنها كانت تحاول هي والطبيب الظهور فقط في كاميرا التلفون المحمول.
ومما كتبه هؤلاء: ” والدكتور شفيه لازق فيها؟ ” و ” يبعد شوي ماباقي شي ويبوسها ” و ” نظراتك يا الطيب وين؟ ” و ” لايفوتكم نظرات الدكتور لها “.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 5 ساعات
رخيصه ولحمها رخيص وش تحترون من هالاشكال الساقطه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13567 ] نشر منذ 4 ساعات
من رضت بالانحلال ترضى بغيره