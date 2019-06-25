اقتراب حليمة بولند من أحضان طبيب يثير الجدل (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية حليمة بولند من جديد الجدل بعد ظهورها في فيديو بجانب أحد الأطباء.

وتسبب الفيديو في جدل بسبب وضعية ” بولند ” حيث كانت قريبة جدًا من أحضان الطبيب وهو ما أثار غضب بعض الجماهير، على الرغم من أنها كانت تحاول هي والطبيب الظهور فقط في كاميرا التلفون المحمول.

ومما كتبه هؤلاء: ” والدكتور شفيه لازق فيها؟ ” و ” يبعد شوي ماباقي شي ويبوسها ” و ” نظراتك يا الطيب وين؟ ” و ” لايفوتكم نظرات الدكتور لها “.