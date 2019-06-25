الأمراض المنقولة جنسيًا تسبب التهاب عنق الرحم ما يؤدي إلى السرطان

أميرة خالد(صدى):

كشف أستاذ في طب النساء والتوليد والعقم، أن التهاب عنق الرحم قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم ما لم يتم علاجه.

وأوضح، أنه يؤثر بشكل غير مباشر على الإنجاب والخصوبة عند المرأة، وأن السيدات المتزوجات هن الأكثر إصابة به، مبينًا أن الإصابة بالتهابات الرحم تحدث بسبب ميكروبات متعددة لا تظهر إلا بالفحص الإكلينيكي.

وسرد أسباب الإصابة بالتهاب عنق الرحم وهي: الأمراض المنقولة جنسيًا، فيروس الورم البشري الحليمي، التهابات الجهاز التناسلي عند المرأة ومن ضمنها التهابات الحوض، أعراض التهاب عنق الرحم، نزيف شديد، الشعور بألم حاد أسفل البطن، كثرة التبول، إفرازات مهبلية كثيرة.

وذكر أنه يمكن الوقاية منه عبر الفحص كل 6 أشهر للاطمئنان على صحة الرحم، الكشف المبكر حين الشعور بتغيرات في الجهاز التناسلي، استخدام الواقي الذكري أو وسائل الحماية من الأمراض المنقولة جنسيًا، التطعيمات التي تعطى للمراهقات ضد فيروس الورم الحليمي، وغالبًا في الدول الأوروبية لانتشار هذا الفيروس.

كما نبه إلى ضرورة الكشف المبكر خلال 6 أشهر من الالتهابات؛ للوقاية من سرطان عنق الرحم، ويمكن علاج التهاب عنق الرحم بالمضادات الحيوية في حال إن كانت درجة الالتهاب بسيطة، أول التدخل الجراحي في حال تطور الالتهابات إلى أورام سرطانية.