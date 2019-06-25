زوج ” شيماء سيف ” يكشف موقف طريف في ليلة زفافهما

القاهرة(صدى):

كشف المنتج المصريّ، محمد كارتر، زوج الفنانة المصريّة، شيماء سيف، عن موقف طريف، تعرّضا له ” صبيحة ” ، زفافهما، مضيفًا، أنّ شيماء، استيقظت من نومها، وهي تقول له: ” أنا جائعة ” .

وقالت شيماء سيف، خلال مقابلة تلفزيونيّة، أنّها أصيبت بحالة من التّعب ليلة زفافهما، بسبب رقصها طوال حفل الزّفاف، وبعد انتهاء الفرح، لم تستطع الوقوف على قدميها فاضطرّت للنّوم.

وأضافت: ” كنت جعانة جدًا ووجدت تورتة في الغرفة بالإضافة إلى طعام العشاء فقمت بتنظيف الغرفة ” ، قاصدًة قضائها على الأكل الموجود في غرفتها.