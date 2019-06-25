جانِ يقتل شقيقيْن من جنسية عربية بالرياض
كشفت مصادر، عن تفاصيل مثيرة حول جريمة القتل التي راح ضحيتها شقيقان سودانيان مقيمان في أحد أحياء مدينة الرياض.
وأوضحت المصادر، أن المتهم هو ابن عمّة المجني عليه الاول وهو في العقد الثالث من عمره، مشيرًا إلى أنه توجه إلى شقة قريبه والتقاه عند مدخل سكنه، فأطلق عليه رصاصة فسقط قتيلًا.
وأشار إلى أن الجاني، توجه إلى الشقيق الآخر والتقاه عند بوابة مسكنه مع أسرته، حيث كان يحزم حقائبه في سيارة الأجرة؛ لمغادرة البلاد، فأطلق عليه رصاصتين أمام أسرته ليفارق الحياة على الفور.
وألقت الجهات الأمنية، القبض على المتهم وباشرت التحقيق؛ لمعرفة دوافع وأسباب الجريمة.
زائر[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 49 دقيقة
أي زول بديت تخرب سمعتك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76317 ] نشر منذ 39 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, رحمهما الله واحسن عزاء اهاليهما ومن فقدهما كافه .. آمين ,,
,, الصراحه شي غريب ان يحدث مثل هذه الجريمه من الإخوة السودانيين .. سبحان الله ..