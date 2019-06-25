جانِ يقتل شقيقيْن من جنسية عربية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل مثيرة حول جريمة القتل التي راح ضحيتها شقيقان سودانيان مقيمان في أحد أحياء مدينة الرياض.

وأوضحت المصادر، أن المتهم هو ابن عمّة المجني عليه الاول وهو في العقد الثالث من عمره، مشيرًا إلى أنه توجه إلى شقة قريبه والتقاه عند مدخل سكنه، فأطلق عليه رصاصة فسقط قتيلًا.

وأشار إلى أن الجاني، توجه إلى الشقيق الآخر والتقاه عند بوابة مسكنه مع أسرته، حيث كان يحزم حقائبه في سيارة الأجرة؛ لمغادرة البلاد، فأطلق عليه رصاصتين أمام أسرته ليفارق الحياة على الفور.

وألقت الجهات الأمنية، القبض على المتهم وباشرت التحقيق؛ لمعرفة دوافع وأسباب الجريمة.