ترامب يهدد برد أمريكي قوي على أي هجوم إيراني

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه سيرد ” بقوة كبيرة وكاسحة ” على أي هجوم إيراني ضد أهداف أمريكية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني ” الرائع ” يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البلاد.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه الرسمي عبر ” تويتر “: ” القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات مثل (اللطف) أو (الرحمة)، لم تفهمها أبدا. للأسف فإن الشيء الذي يفهمونه هو القوة والنفوذ، والولايات المتحدة الأميركية هي أقوى قوة عسكرية في العالم، باستثمارات بلغت 1.5 تريليون دولار على مدار العامين الماضيين وحدهما ” .

وأضاف: ” الشعب الإيراني الرائع يعاني، ودون أي سبب على الإطلاق. قيادتهم تنفق أموالها كلها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر ” .

وتحدث الرئيس الأمريكي عن التصريحات الإيرانية التي صدرت، الثلاثاء، والتي قال فيها الرئيس حسن روحاني إن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين الإيرانيين تكشف كذب واشنطن بشأن عرض إجراء مفاوضات ” .

وقال الرئيس الأمريكي : ” أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أميركي سوف يُقابل بقوة كبيرة وكاسحة. وفي بعض الجوانب، فإن كاسحة تعني المحو. لا مزيد من جون كيري وأوباما! (في إشارة إلى السياسات التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق ووزير خارجيته) ” .