ترامب يهدد برد أمريكي قوي على أي هجوم إيراني
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأنه سيرد ” بقوة كبيرة وكاسحة ” على أي هجوم إيراني ضد أهداف أمريكية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني ” الرائع ” يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البلاد.
وقال ترامب في تغريدات على حسابه الرسمي عبر ” تويتر “: ” القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات مثل (اللطف) أو (الرحمة)، لم تفهمها أبدا. للأسف فإن الشيء الذي يفهمونه هو القوة والنفوذ، والولايات المتحدة الأميركية هي أقوى قوة عسكرية في العالم، باستثمارات بلغت 1.5 تريليون دولار على مدار العامين الماضيين وحدهما ” .
وأضاف: ” الشعب الإيراني الرائع يعاني، ودون أي سبب على الإطلاق. قيادتهم تنفق أموالها كلها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر ” .
وتحدث الرئيس الأمريكي عن التصريحات الإيرانية التي صدرت، الثلاثاء، والتي قال فيها الرئيس حسن روحاني إن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كبار المسؤولين الإيرانيين تكشف كذب واشنطن بشأن عرض إجراء مفاوضات ” .
وقال الرئيس الأمريكي : ” أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أميركي سوف يُقابل بقوة كبيرة وكاسحة. وفي بعض الجوانب، فإن كاسحة تعني المحو. لا مزيد من جون كيري وأوباما! (في إشارة إلى السياسات التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق ووزير خارجيته) ” .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7156 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعجل بضربهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76344 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ,,
,, واضح كلامه من اول تصريحاته ، في اول تصريح قال فيه سنمحوا إيران ، واضح انه يهدد باالقنابل والصواريخ النوويه ، ولا اظنه إلا كذاب ، مجرد تهديد كلام ، لا قول يتبعه فعل ..
,, والشواهد كثيره على تهديداته الفارغه منذ ان ضربت إيران اول اربع بواخر في الخليج ، تبعها اثنتان ومن ثم طائرة امريكيه وضعوا فيها قمة التكنولوجيا الفريده من نوعها باالعالم ، بعد كل فعل يفعلونه مجوس ايران ، وهو يهدد إذا فعلوها ثانيه سأفعل وسأمحوهم ، وتلتها الثانيه والثالثه ، وهو يهدد باالمحو ، ولم يحصل محو ولن يحصل مستقبلاً ، والسبب معروف وهو اتفاق بينهم ، ألا وهو إبتزاز العرب وإضعاف قدراتهم ، لاغير ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 4 ساعات
ماعنده غير الضعوي
غندورة[ عدد التعليقات: 12703 ] نشر منذ 3 ساعات
(القيادة) الإيرانية لا تفهم معنى كلمات مثل (اللطف) أو (الرحمة)، لم تفهمها أبداً.
أنت عمرك سمعت إن (الزاحفة) عندها ذرة مشاعر🤔؟
دائماً تمشي ع (هواها) وترتكب أكبر (جريمة) بدم بارد.
وشعــــــارها (أنا) ومن بعدي “الطوفان”
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13567 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شفنا منك الا الخراط الفاضي