قطر تحت أقدام إيران من جديد.. تفعيل خط ملاحي بين الدوحة وطهران

نايف السالم(صدى):

تواصل قطر تحت قيادة أميرها المدلل تميم بن حمد الوقوع في أخطاء للاتماء تحت أقدام إيران.

ومن المقرر أن تدشّن قطر خلال الفترة المقبلة خطًا ملاحيًا جديدًا مع إيران، متجاهلة تمامًا ممارسات الأخيرة الإرهابية ضد الأشقاء العرب.

وفي هذا الصدد قال المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر الإيرانية سياوش ارجمند زادة، إن إيران تستعد لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر.

وأشار إلى أنه في البداية سيتم استخدام السفينة ” غراند فري ” للشحن ونقل الركاب على طريق بوشهر- قطر البحري، لنقل السلع وبعد توافر الإمكانيات، ستنقل الركاب بين البلدين.

وتابع : ” السفينة ستبحر مرتين أسبوعيًا لنقل الركاب والسلع على طريق بوشهر- قطر البحري ” .

يذكر أن تفعيل الخط الملاحي البحري بين إيران وقطر يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصًا سياحية كبيرة في محافظة بوشهر.