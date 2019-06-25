سائق قطار ينقذ كلب مربوط في القضبان قبل دهسه بأمتار

سانتياغو(صدى):

تمكن سائق قطار في تشيلي، من تحرير كلبًا مربوطًا بسلسلة في قضبان السكة الحديد، وإنقاذ حياته.

وتفصيلًا، رأى سائق القطار الكلب المربوط وهو ينبح بشدة ويتحرك في مكانه مذعوراً، ما دفعه إلى إيقاف القطار والهبوط من كابينة القيادة، لإنقاذه.

وأوقف السائق، القطار قبل عدة أمطار من الكلب المربوط، وهبط من كابينة القيادة، وتقدم نحو الكلب؛ محاولاً تحرير رقبته من القيد الحديدي، وفور تحريره، هرب الكلب من المكان.

وفتح مجلس مدينة ليلي تحقيقاً في الحادث، إذ قال إدواردو جونزاليس عمدة البلدة: ” لقد صدمنا من القسوة التي رأيناها في مجتمعنا، نحن ندين ونرفض هذا الحادث ضد حيوان أعزل، ونقدم الشكر للسائق الذي أنقذ حياته ” .