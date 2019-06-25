حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس حار الى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية.

ويمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، غدًا الأربعاء،

في حين توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد الى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .