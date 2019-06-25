معارض إيراني يكشف اسم المسؤول عن تفجيرات ناقلات النفط في الخليج

نايف السالم(صدى):

كشف مجيد حريري عضو لجنة الأبحاث الدفاعية والاستراتيجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ” المعارض ” عن أسم المسؤول عن عمليات تفجير ناقلات النفط في الخليج.

وقال ” حريري ” إن التفجيرات تمت بإشراف من العميد علي فدوي، نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري.

وأضاف في بيان : ” تم تنفيذ العمليات من قبل الوحدات الخاصة التابعة للقوة البحرية في قوات الحرس، بالتعاون مع القاعدة البحرية في ميناء جاسك ” .

ولفت إلى أن التفجيرات جاءت استمرارًا لسياسة إيران الاستفزازية، حيث أقدمت قوات الحرس، صباح يوم الخميس 20 يونيو، على إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق خارج المجال الجوي الإيراني، وبعد ذلك تطرقت قوات الحرس لنشر دعايات واسعة.

واستكمل: ” تم تنفيذ هذا العمل من قبل قوات الحرس الثوري بشكل تكتيكي؛ من أجل إضعاف العواقب الدولية المترتبة حول دور قوات الحرس في تفجير ناقلات النفط في بحر عمان ” .

وتابع : ” قوات الحرس قامت، الشهر الماضي، بتنفيذ عمليات نقل وتحريك واسعة للصواريخ على السواحل الجنوبية من إيران ” .

وواصل في بيانه : ” اتخذ علي خامنئي ولي فقيه النظام الإيراني هذا الخط والسياسة من أجل حفظ معنويات القوات الداخلية للحرس، ومنع انهيارها اليومي، في ظل الظروف الداخلية والدولية المتأزمة ” .

يذكر أن منفذ التفجيرات ” فدوي ” كان قائدًا للقوات البحرية التابعة لقوات الحرس، ونائبًا لقائد القوات البحرية منذ الحرب الإيرانية العراقية، ومن ثم تولى قيادة القوات البحرية (2010 – 2018)، وفي 16 مايو الحالي تم تعيينه من قبل علي خامنئي نائبًا للقائد العام لقوات الحرس.