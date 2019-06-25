سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس جلسة مجلس منطقة الحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة اليوم، جلسة المنطقة للدورة الثانية من العام المالي 1440 /1441هـ التي خصصت لمناقشة المشاريع المتعثرة بجامعة الحدود الشمالية والإجراءات المتخذة لمعالجتها، واستعراض دراسات أولويات التنمية العمرانية بالمنطقة، والاطلاع على العرض التعريفي لبرامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية.

ونوه سموه بجهود القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المتوازنة كسياسة فاعلة في تحقيق التطور والبناء بمختلف المناطق دون استثناء بما يحقق الازدهار والرخاء لجميع أبناء المملكة, موضحاً أثر تلك السياسة على الحد من الهجرة العكسية وارتفاع معدلات نمو المناطق والمدن، مشيراً لما أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية بإنشاء الجامعات في أغلب مناطق المملكة ليصبح إجمالي عددها 28 جامعة حكومية فضلاً عن الجامعات الأهلية، إضافة لتحقيق تنمية عمرانية هائلة بمختلف مناطق المملكة من خلال صندوق التنمية العقاري، وتنمية زراعية وحيوانية شملت جميع المناطق ذات الميزات النسبية في هذا المجال من خلال صندوق التنمية الزراعية.

وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى المبادرة بالاستجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، والاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي يعرب دائماً عن فخره بالمواطن السعودي الذي أصبح يقود التغيير والتطوير والتقدم بالمجالات كافة, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات القيادة تجاه شعبها، وتقديم الأفضل دائما لأبناء وبنات المنطقة، مشدداً على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات القائمة بكفاءة عالية بأوقاتها المحددة وفق معايير الجودة العالمية.

إثر ذلك ناقش المجلس جدول أعمال الجلسة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.