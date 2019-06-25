” الضمان الصحي التعاوني ” يفتح باب التقديم على وظيفة تقنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني، باب التقديم على وظيفة تقنية شاغرة؛ للعمل في المجلس بمدينة الرياض.

وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” مُبرمج Programmer ”

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ” تقنية معلومات أو علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي ” ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة عملية في إدارة المشاريع التقنية.

وأَضاف أنه يشترط إجادة البرمجة تقنية الـ ASP.Net، وإجادة البرمجة بلغة Java و c، والدراية بالتكامل والربط الإلكتروني، مع إجادة التحدث باللغة الإنجليزية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني ” مع إرسال رمز الوظيفة ” [email protected]، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا