وظيفة إدارية شاغرة في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام.

وجاءت الوظيفة تحت مسمى (مُدير الشؤون المالية والإدارية)، والشروط كالتالي:

الشروط:

1- بكالوريوس إدارة أعمال أو مُحاسبة أو ما يعادلها وفق طبيعة العمل.

2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الإداري.

3- معرفة جيدة بنظم المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.

4- الإلمام بالتقنية وبرامج الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

– ترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]