وظيفة إدارية شاغرة في جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية
كشفت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام.
وجاءت الوظيفة تحت مسمى (مُدير الشؤون المالية والإدارية)، والشروط كالتالي:
الشروط:
1- بكالوريوس إدارة أعمال أو مُحاسبة أو ما يعادلها وفق طبيعة العمل.
2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الإداري.
3- معرفة جيدة بنظم المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.
4- الإلمام بالتقنية وبرامج الحاسب الآلي.
طريقة التقديم:
– ترسل الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
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