تدشين اليوم العالمي للامتناع عن التبغ بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

دشنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2019 تحت عنوان (لا تجعل التبغ يحبس أنفاسك) بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ممثلة في برنامج مكافحة التبغ وذلك بمناسبة مهرجان هيئة السياحة بمركز القوز.

وجرى خلال الفعاليات توزيع الهدايا والورود على زوار المعرض الذي نال استحسانهم لما شهدوه من نماذج حية عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع والدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية بالقنفذة محمد صالح الزبيدي أن مثل هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة لها من شأنها أن تدفع المئات من الشباب من كلا الجنسين إلى الاقلاع عن تعاطي هذه السموم، خاصة حين تدعم بمشاهد واحصائيات تظهر الأثر الحقيقي لهذه الآفات وخطرها على الجسم.