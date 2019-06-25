المئات يتعاطفون مع ” لمى التركي ” بعد الإفراج عن والدها

علي القحطاني(صدى):

أظهر المئات من المواطنين، تعاطفًا كبيرًا مع ” لمى ” ابنة حميدان التركي المواطن المعتقل في السجون الأمريكية منذ سنوات وينتظر الإفراج.

وقالت “لمى” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ” ، ليتعاطف معها مئات المتابعين، داعين الله أن يفرج كربه ويعيده إلى وطنه سالمًا.

وعلق الدكتور خليل البدراني على تغريدة ” لمى ” قائلاً: ” صلِّ أنت وعائلتك كل فرد ركعتين واقرؤوا بعد الفاتحة قول الله تعالى (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)، وأكثروا من الدعاء وبإذن الله سيتغير حالكم ” .

وأضاف أحد المعلقين: ” أنتم في محنة حقيقية أسأل الله أن يخفف عنكم ويلهمكم الصبر والرضا بقضائه ويفرحكم بخروج أبيكم عاجلًا غير آجل”، وأكمل آخر: ” الله يفرج همّكم، ويلمّ شملكم، وينصركم على عدوكم، ويجبر قلوبكم، ويفرحكم بالإفراج عن والدكم ” .