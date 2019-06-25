براءة فنانة مصرية من إدارة شقة لأعمال مخلة بالآداب

القاهرة(صدى):

قبلت محكمة النقض المصرية، طعن الفنانة غادة إبراهيم بعد إصدار حكم بحبسها لمدة عام لإدارة عقار لممارسة الأعمال المخلة بالآداب في القاهرة.

وقضت المحكمة بإعادة المحاكمة في القضية مجددًا، بعد قرار محكمة النقض بقبول الطعن من دفاع المتهمة، بعد قرار حبسها الذي صدر عام 2016.

وأكد دفاع المتهمة أنها لم تكن متواجدة في مصر في ذلك التوقيت، وأنها أجرت الشقة لأحد الأشخاص لمدة 5 سنوات، لتحصل على حكم بالبراءة، وتستأنف النيابة على الحكم، لتحكم المحكمة في 28 مايو 2016 بحبس المتهمة 3 سنوات.

وفي 11 فبراير 2017، قبلت محكمة الجنح المعارضة الاستئنافية ليتم تخفيف حكم الحبس من 3 سنوات إلى سنة، حتى صدر اليوم حكم بالبراءة.