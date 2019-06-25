بالفيديو.. الذئاب تقتل أغنام ” الحريق ” وتتسبب في خسائر عديدة

عادل الحربي(صدى):

هاجمت ذئاب مفترسة حظائر الماشية بمحافظة الحريق، مما تسبب في قتل وافتراس وإصابة العديد من الأغنام.

وكلفت الذئاب العديد من المربين خسائر بعد قتلها وافتراسها العديد من الأغنام، حيث أن هجوم الذئاب كلفه خسائر بعد قتلها عددًا من الماشية

ويذكر أن الذئاب قد هاجمت أمس حظائر أحد مربي الماشية بمحافظة الحريق وفتكت بـ 13 رأسًا من الأغنام، حيث افترست 3 من الأغنام وأصابت مثلها وقتلت 7 رؤوس.